Дипломат Жданова: Запад готовит население к войне с Россией

Страны Запада внушают своему населению мысль о неминуемой войне с Россией, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Там целенаправленно трактуют любые действия России как преднамеренное нагнетание напряженности»,— сказала госпожа Жданова на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ (цитата по ТАСС). По ее мнению, суть стратегии заключается в формировании общественного запроса на милитаризацию.

Юлия Жданова назвала военные приготовления НАТО прямой угрозой России. Они существенно повышают риски возникновения взрывоопасной ситуации, считает дипломат.