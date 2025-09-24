ФСБ предостерегла сотрудника предприятия Удмуртии от возможной утечки гостайны

Работник промышленного предприятия Удмуртии получил предостережение от ФСБ за хранение и обработку данных, относящихся к гостайне, на устройствах, которые для этого не предназначены. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Сотрудник хранил и обрабатывал информацию, содержащую гостайну, на непредназначенном для этого носителе и не аттестованном ПК. Тем самым работник «создал условиях для их утечки в интернет и разглашения сведений».

Официальное предостережение касается части 1 статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны», по ней предусмотрено до четырех лет лишения свободы.