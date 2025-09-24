Липецкое ООО «Агроном-сад» удвоило производительность упаковочной линии

Крупная садоводческая компания в Липецкой области «Агроном-сад» удвоила выработку на упаковочной линии №3 во время участия в федеральном проекте «Производительность труда». Он входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Также два сотрудника из девяти перенаправлены на другие направления, а годовой экономический эффект составил 50 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

С марта по сентябрь 2025 года проходил первый этап проекта. В качестве пилотного участка была выбрана линия № 3 по упаковке яблок. Созданная рабочая группа, состоящая из ведущих специалистов и руководителей предприятия, прошла обучение по методикам бережливого производства. Внедренная по итогам автоматизация процессов позволила устранить ручные операции.

Регулировка скорости подачи сырья обеспечила автоматическую укладку яблок в лотки. Был установлен датчик окончания этикеточной ленты (а также увеличен объем ее рулона). Эти меры вместе с автоматическим стартом транспортера помогли минимизировать простои. Новый формат транспортного короба упростил укладку продукции, автоматизировал процесс паллетирования и снизил стоимость тары на 37%.

«Благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" предприятия региона получают доступ к передовым методикам, которые помогают решать самые сложные производственные задачи. Итогом становятся не только конкретные финансовые результаты, но и укрепление конкурентоспособности, что в конечном итоге означает новые рабочие места и развитие экономики всего региона»,— прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Анна Швечикова