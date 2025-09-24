В Махачкале сотрудники реабцентра подозреваются в похищении и истязании людей

Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников одного из реабилитационных центров Махачкалы по подозрению в похищении людей (ч. 2 ст. 126 УК РФ), истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ), что привело к смерти потерпевших. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, с января 2024 года по апрель 2025 года сотрудники центра под видом проведения реабилитации помещали людей в центр и удерживали против воли, чтобы получить от родственников выкуп.

«В отношении лиц, пытавшихся сопротивляться или требовавших освобождения, применялись методы физического и психологического воздействия»,— сообщили в ведомстве.

Оперативники освободили всех незаконно лишенных свободы. Отмечается, что один из пострадавших погиб.

Все подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Наталья Белоштейн