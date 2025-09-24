В Ставропольском крае зарплаты бюджетников вырастут на 20%

Зарплаты работников бюджетной сферы Ставропольского края вырастут на 20% в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Фонда профсоюзов.

В проекте регионального бюджета на 2026 год учтена индексация заработных плат работников бюджетной сферы, которые не подпадают под действие «майских указов» президента.

В следующем году фонд оплаты труда (ФОТ) для бюджетников «неуказных категорий» планируется увеличить на 20%. Правительство намерено провести индексацию поэтапно: сначала на 10% с 1 января, а затем ещё на 10% — с 1 июля.

Предыдущая индексация состоялась в 2024 году, тогда зарплаты были повышены на 7%.

Наталья Белоштейн