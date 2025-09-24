Госдума приняла проект о взаимодействии Росфинмониторинга с НСПК в I чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет Росфинмониторингу получать данные о переводах через Национальную систему платежных карт (НСПК) и Систему быстрых платежей (СБП). Инициатором проекта выступило правительство России. Мера направлена на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма.

Согласно законопроекту, порядок, сроки, объем и состав передаваемой информации будут устанавливаться соглашением между Росфинмониторингом и оператором НСПК. При этом НСПК запрещено раскрывать факт передачи сведений о платежах и переводах.

Как отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР), законопроект направлен на повышение безопасности финансовой системы и защиты граждан от преступных посягательств. «Современные технологии, такие как быстрые платежи, требуют адекватного правового регулирования для предотвращения их использования в противоправных целях»,— уточнил парламентарий.