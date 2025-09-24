Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о необходимости полного жизненного цикла продукта, включающего создание, продажу, сервис, работу с наследием и упаковку.

В начале сентября в Бангкоке мне довелось выступать на конференции Геммологического института Таиланда вместе с такими прекрасными спикерами, как Уоллес Чан и глава азиатского подразделения Responsible Jewelry Council Кинджал Шах. Вся конференция в этом году была посвящена теме ответственности. И вот что в своем выступлении я решила осветить: я говорила об Idea and Responsibility Over Carat — о том, что идея и ответственность важнее, чем вес камня. Перескажу некоторые тезисы.

Главная мысль проста: ответственность в ювелирном деле не заканчивается на добыче или закупке камней и металла. Это только отправная точка. Настоящая ответственность — это полный круг, охватывающий все: от замысла и создания украшения до продаж, сервиса, работы с наследием и даже упаковки. Украшение должно быть долговечным и значимым. Оно не может быть частью «быстрой моды» с дешевыми решениями. Важно и просвещение. Клиентов нужно учить ценить не вес металла, а идею, дизайн и мастерство. Сравнивать украшение с ценой золота или титана — все равно что оценивать платье Chanel по стоимости ткани.

Очень важны и сфера продаж и послепродажный сервис. Ответственность проявляется и в работе с наследием. Здесь важно не уничтожать, а сохранять и трансформировать. Старые предметы Faberge, превращенные в современные серьги, — это пример апсайклинга, когда рождается новая ценность без утраты истории. Наконец, розница и упаковка. Это и отделы preloved, где достойные вещи получают вторую жизнь, и упаковка. Даже коробка может быть частью ответственного цикла: бренды вроде Jessica McCormack делают апсайкл старинных коробок, а упаковка Richard Wu выиграла знаменитую премию Red Dot. Вряд ли клиент решит выбросить признанный дизайн-объект.

