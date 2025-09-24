Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о причинах уменьшения количества квадратных метров в проектируемых квартирах.

В сегменте столичной первичной жилой недвижимости в старых границах города фиксируется устойчивый тренд на сокращение средней проектируемой площади квартир и апартаментов. Новое жилье теряет метры. За пять лет показатель в сегментах «комфорт», «бизнес» и «премиум» сократился в среднем на 15%. По данным исследования компании Nikoliers, в 2020 году средняя площадь запроектированного лота (без учета элит-класса) составляла 61 кв. м, а в проектах, запланированных к вводу в 2025 году, этот показатель снизился до 53 кв. м.

Наиболее заметно сокращение площадей в комфорт-классе, где средний размер лота уменьшился с 52 кв. м в 2019 году до 42 кв. м в этом году. Эксперты связывают это с популярностью квартир-студий и стремлением девелоперов к максимальной ликвидности. В бизнес-классе было 73 кв. м в 2019 году, теперь — 59 кв. м. Девелоперы стремятся адаптировать продукт под растущие цены за «квадрат», сохраняя доступность предложения за счет уменьшения площадей.

Глобально девелоперы придерживаются двух стратегий. Первые стремятся адаптировать продукт под растущие цены за квадратный метр, сохраняя доступность предложения за счет уменьшения площадей. Вторые отдают приоритет комфортной эргономике пространства. В проектах, где нет студий, средняя площадь остается стабильной. Незначительные колебания в пределах 3-7% связывают с наличием лоджий, террас и количеством однокомнатных квартир, которые покупают, в том числе объединяя с многокомнатными. По данным экспертов компании Sezar Group, в бизнес-классе доля сделок с объединением достигает 40%.

