Смотри, кто идет

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о возможностях устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aqara Фото: Aqara

Ближайшие пять лет мировой рынок видеонаблюдения будет расти со среднегодовым темпом 8,5% и к 2030-му достигнет отметки в $88,71 млрд, подсчитали специалисты MarketsandMarkets. По информации TelecomDaily, в России выручка в этом же сегменте с 2020-го-й по 2024 годы увеличилась более чем вдвое. Ключевым драйвером роста глобально выступает модель облачных сервисов «видеонаблюдение как услуга» (VSaaS, Video Surveillance as a Service).

Это отлично понимают производители, поэтому предлагают камеры наблюдения с соответствующими возможностями. Один из таких вариантов я недавно протестировал — Aqara G5 Pro PoE. Последний индекс указывает на способ онлайн-подключения через порт Ethernet RJ45 с питанием по этому же кабелю. Такой тип применяется в большинстве домашних роутеров, компьютеров, свитчей и других сетевых устройств, что довольно удобно. Даже если соответствующей инфраструктуры пока нет (например, в новостройке), то вскоре любое жилое помещение все равно обзаводится точкой выхода в интернет, а точнее роутером. Но если порт Ethernet кажется неудобным или неподходящим, то разработчики G5 Pro предусмотрели Wi-Fi-версию камеры с поддержкой пары популярных диапазонов 2,4 и 5 ГГц.

Я тестировал версию PoE. Устройство поддерживает протоколы Zigbee 3.0 и Thread, что позволяет управлять умным домом с подключением до 128 устройств. Это мудрое решение, особенно для средства наблюдения, то есть, по сути, одного из главных возможных сенсоров. Это же касается и реализации двусторонней аудиосвязи благодаря встроенным в камеру микрофону и динамику с мощностью до 100 дБ. Возможность видеть и общаться через мобильное приложение с внезапным визитером не только удобна, но и дает чувство безопасности.

Важная особенность камеры G5 Pro — это локальная обработка данных на основе искусственного интеллекта. Система распознает лица людей, животных, автомобили и звуки, причем без необходимости передавать данные в облако, что плюс для конфиденциальности. Инженеры снабдили устройство собственным хранилищем на 32 ГБ, чего хватает на цикл записи сутки с небольшим. При желании данные можно передавать по уже упомянутому Ethernet-кабелю для резерва на NAS-накопитель, в iCloud или собственное облако Aqara. Аппаратная часть может похвастать 4 МП сенсором с углом обзора 133 градуса, встроенным прожектором мощностью 3 Вт, датчиком движения, защитой от пыли и влаги по стандарту IP65 и рабочим диапазоном температуры от -30°С до +50°С. Подойдет как для домашнего, так и для уличного использования.

Александр Леви