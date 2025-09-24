В Самаре отопительный сезон начнется 25 сентября

Отопительный сезон в Самаре стартует с 25 сентября. В первую очередь тепло начнут подавать в детские социальные учреждения: детские сады, школы, учреждения допобразования, медицинские организации. Об этом сообщает администрация города.

В ведомстве отмечают, что ресурсоснабжающие организации будут подключать учреждения по заявкам их руководителей.

По информации департамента образования администрации Самары, во всех учреждениях, где были обнаружены дефекты, проведены ремонтные работы (замена стояков, лежаков и радиаторов, установка новых узлов учета отопления).

К отопительному сезону подготовлено 100% муниципальных объектов социальной сферы: 205 зданий школ, 222 здания детских садов, 88 объектов спорта и культуры.

После подачи тепла во все объекты социальной сферы ресурсоснабжающие организации начнут подключать к отоплению многоквартирные дома и коммерческие предприятия.

Руфия Кутляева