Заксобрание Оренбуржья покинули два депутата

Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Бабин и Вячеслав Ращупкин сложили свои полномочия. Решение принято на заседании регионального парламента в среду, 24 сентября. Об этом сообщает областной заксобр.

«С сегодняшнего дня в Законодательном собрании будет работать на два депутата меньше»,— говорится в сообщении.

Сергей Бабин станет депутатом Оренбургского городского совета. А Вячеслав Ращупкин перейдет в Орский городской совет.

Сергей Бабин представлял в областном заксобре фракцию «Единой России». В региональном парламенте он был председателем комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике. Вячеслав Ращупкин замещал в Законодательном собрании Оренбургской области председателя комитета по собственности, природопользованию и строительству.

Георгий Портнов