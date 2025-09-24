Из Челябинска в Троицк запустят туристический ретропоезд

Челябинских туристов 18 октября отправят в Троицк на старинном поезде. В вагонах их будут ждать костюмированные персонажи, одетые в стиле эпохи 19 века. Об этом сообщает пресс-служба Центра проектного развития Челябинской области.

С челябинского вокзала туристов проводит духовой оркестр, а в Троицке их встретят актеры, которые воссоздадут атмосферу купеческого города. В рамках тура гости посетят краеведческий музей, усадьбу купца Осипова, познакомятся со старинной архитектурой города, а также посетят купеческий бал в стиле 19 века.

Обратно в Челябинск туристы поедут на электропоезде «Ласточка».