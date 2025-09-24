Собственник продает Миньярский прокатно-термический завод за 500 млн рублей

Собственник выставил на продажу Миньярский прокатно-термический завод. Объект оценили в 500 млн руб., указано на платформе «Авито».

Предприятие занимается производством стальной холоднокатаной и термообработанной ленты. Бизнесу 25 лет, мощности загружены на 30%. Площадь помещения составляет 28,5 тыс. кв. м. На заводе работает 65 сотрудников.

ООО ПК «Миньярский прокатно-термический завод» основано на базе ЗАО «Миньярский завод инструментов», созданного в 1994 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», организацию зарегистрировали в 2016 году. Учредителем и генеральным директором является Сергей Бойко. Выручка компании за 2024 год составляет 108,8 млн руб., чистая прибыль — 8,3 млн руб. На май 2025-го задолженность по налогам достигала 2,5 млн руб.

