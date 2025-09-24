С жительницы Дзержинска требуют компенсацию за шевроны с цитатами из «Брата 2»

ООО «Кинокомпания "СТВ"» обратилось в Дзержинский городской суд Нижегородской области с иском к местной жительнице о защите исключительных прав на фильм «Брат 2». Дело назначено к рассмотрению на 1 октября, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Истец указал, что ему принадлежат права на аудиовизуальное произведение фильма. В январе компания обнаружила, что ответчица на интернет-сайте предлагает к продаже шевроны с цитатой из «Брата 2» и изображением Данилы Багрова (персонаж фильма).

Сумма требуемой компенсации не указана.

Галина Шамберина