Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае готовности лидеров России и Украины может предоставить площадку для их переговоров. При этом он подчеркнул, что Казахстан не считает себя посредником в российско-украинском конфликте и не планирует занимать такую роль в будущем.

«Мы за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания. Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях»,— сказал Касым-Жомарт Токаев журналистам, его слова приводит Tengri News.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что предлагал несколько вариантов для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Мы говорили: „Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана. Мы готовы“»,— рассказал украинский лидер.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Украина предлагала множество вариантов и «упирала сначала вовсе не на Казахстан», а на страны, которые неприемлемы для России. При этом непосредственно инициативу о проведении переговоров в Казахстане представитель Кремля не прокомментировал.

Лусине Баласян