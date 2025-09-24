ГД приняла в первом чтении проект об использовании наркотиков для тренировки служебных собак

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать настоящие наркотики для тренировки служебных собак.

Проект поправок в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» правительство внесло на рассмотрение 29 августа. Документ разрешает МВД, ФСБ и ФТС приобретать наркотики без лицензии и хранить их в служебных помещениях.

Сейчас для тренировки собак используют имитаторы наркотиков, запах которых создается химическим путем. С инициативой разрешить органам внутренних дел хранить и использовать настоящие наркотики в феврале выступило МВД. В ведомстве заявляли, что искусственно созданный запах отличается от натурального и снижает эффективность подготовки собак.

Полина Мотызлевская