«Джеймс Дуглас совершил то, что казалось нереальным»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о чуде в мире бокса, когда повержен оказался один из самых титулованных спортсменов.

Майк Тайсон в конце восьмидесятых был непобедим. Он сносил своих соперников быстро и яростно, и каждый раз исход поединка с участием «Железного Майка» был известен заранее. Коэффициенты в букмекерских компаниях на победу Тайсона стали ничтожными, а на его соперников практически никто не ставил. Чудо случилось в феврале 1990 года: тогда промоутер чемпиона Дон Кинг нашел своему подопечному средненького бойца Джеймса Дугласа, который уже три раза был в нокауте и считался сбитым летчиком. Для того чтобы заработать побольше, бой с понятным исходом решили провести в Японии. Ставки тогда принимали 42 к 1 в пользу легендарного чемпиона, что неудивительно. Ведь Тайсон уже семь раз защищал свой чемпионский титул, а на то, как он избивает соперников, порой даже смотреть было страшно.

Журналисты и эксперты спорили лишь об одном: в каком раунде упадет бедный Дуглас. Хотя Тайсон в тот момент к бою не готовился, он даже не посмотрел, что умеет на ринге его соперник, настолько был уверен в своих силах. Потом чемпион признавался, что перед боем употреблял наркотики. У Дугласа в тот момент все было сложнее: перед поединком ушла жена, умерла мама, поэтому он вышел на ринг с настроем, что это последний бой в его жизни. К тому же он с командой долгое время разбирал бои Тайсона. И в этот раз «Яростному Майку» не удалось сломать оппонента сразу. В восьмом раунде, когда Тайсон отправил соперника в нокдаун, многие решили, что бой завершен. Но, словно в голливудском блокбастере, Дуглас продолжил работать в десятом раунде. Джеймс совершил то, что казалось нереальным. Он отправил в нокаут самого Майка Тайсона. Здесь вполне уместно выражение «мир ахнул». Боксер средней руки убрал нокаутом величайшего чемпиона. Таких историй в мире бокса очень мало. О них снимают фильмы, пишут книги. А победа Джеймса Дугласа над Майком Тайсоном до сих пор считается главным чудом в мире бокса.

Владимир Осипов