Жительница Подмосковья заживо сожгла соседку

Следователи задержали жительницу Воскресенска, подозреваемую в убийстве соседки. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Московской области.

По версии следствия, у подозреваемой возник конфликт с соседкой. 23 сентября женщина облила горючей жидкостью и подожгла дверь в ее квартиру. Тело жертвы было обнаружено после ликвидации пожара.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы и изъяли у задержанной канистры с горючей жидкостью. На записях с камер видеонаблюдения видно, как подозреваемая подходила к квартире соседки с канистрой. В ближайшее время женщине предъявят обвинение и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.