Альфа-банк совместно с «Росинкас» первыми на рынке реализовали сквозной онлайн-процесс заказа инкассации автоматических депозитных машин через API. «Это важный шаг в цифровизации банковской инфраструктуры,— пояснили в Альфа-банке. — Совместное с "Росинкас" решение поможет сократить ручной труд, оптимизировать маршруты и существенно упростить процесс согласования услуг инкассации, а также повысить прозрачность операций».

В России прорабатываются проекты по разработке автоматизированных постаматов, которые могут принимать доставляемые дронами посылки. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак. По его словам, в такого рода доставке есть экономический потенциал, здесь все должно происходить без участия человека. А до того момента, когда такие решения станут обыденной реальностью, осталось ждать недолго.

Российские новостройки в этом году быстрее всего дорожали в третьем квартале, динамика связана с уменьшением ставки ЦБ. Об этом ТАСС сообщил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. По его данным, за третий квартал в среднем квадратный метр в новостройках подорожал почти на 3%, до 151,5 тыс. руб. Средняя цена лота также выросла на 3%, до 7,8 млн руб.