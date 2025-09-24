Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставрополе 10-летнего велосипедиста сбил 80-летний водитель Renault

На пр. Ворошилова в Ставрополе 80-летний водитель автомобиля Renault сбил 10-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В ведомстве отметили, что на момент аварии велосипедист был без велошлема, ему назначено амбулаторное лечение.

Инспекторами ГАИ установлено, что водитель Renault за последние два года 29 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения. На момент ДТП он был трезв.

Проводится проверка.

Наталья Белоштейн

