Балицкий сообщил Путину о нехватке медиков в Запорожской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Глава региона заявил о серьезной нехватке медицинских кадров.

Укомплектованность врачей первой категории составляет 35%, второй категории — 51%. «Нам сюда понадобятся еще люди»,— сказал господин Балицкий (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что среди медперсонала есть потери из-за ударов ВСУ. Для отражения атак установлены средства РЭБ, а также используются 22 бронированные машины скорой помощи.

Губернатор также упомянул, что в Запорожской области было построено уже больше тысячи километров дорог. В этом году на эти цели заложено 8 млрд руб., в прошлом было выделено 7 млрд руб. В частности, строится четырехполосная трасса «Таврида», которая обеспечит сообщение с Крымом, Херсонской и Запорожской областями. «Это будет шикарная трасса»,— отметил Евгений Балицкий.