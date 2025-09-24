Дело против главы филиала «Росжилкомплекса» Сергея Бгатова передано в суд

В Кировский районный суд Ростова-на-Дону направили для рассмотрения дело против начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Сергея Бгатова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба военных органов СКР.

Как установило следствие, в 2024 году фигурант назначил выплаты субсидии лицу, у которого не было оснований для обеспечения жильем. Это нанесло ущерб Минобороны на сумму более 19 млн руб.

Во время предварительного следствия господин Бгатов полностью возместил ущерб. На имущество обвиняемого стоимостью свыше 4 млн руб. наложили арест для обеспечения гражданского иска.

Никита Черненко