Уголовное дело об истязании возбудили из-за избиения детей на Бору

В Борском районе возбуждено уголовное дело по факту избиения детей, сообщили в региональном СУ СКР. Об инциденте следователи узнали из сюжета телеканала «Кстати».

По информации СМИ, две девочки 11-12 лет жестоко избивают своих сверстниц и детей помладше, снимая это на видео. Самой маленькой жертве семь лет. Ее избили руками и ногами, вырвали клок волос, вынудили раздеться и прыгнуть в водоем, поставили на колени и заставили несколько раз просить прощения, рассказала журналистам мать пострадавшей.

Репортерам удалось поговорить с бабушкой и дедушкой девочки, которая на видео наносит удары. По словам опекунов, их внучку довели: ее четыре года «гнобили» в школе за то, что ее мать сидит в тюрьме.

Уголовное дело расследуется по ст. 117 УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Елена Ковалева