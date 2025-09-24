Москалькова: система правозащиты в России стала инструментом помощи человеку в условиях СВО

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Россия смогла создать свою «уникальную» систему правозащиты, коренным образом отличающуюся от западной.

«Мы создали собственную, уникальную систему правозащиты и увидели, что в условиях СВО она оказалась реальным инструментом помощи человеку»,— сказала омбудсмен на всероссийском совещании уполномоченных по правам человека (цитата по ТАСС).

Госпожа Москалькова добавила, что в западной системе правозащиты происходит «деградация и разрушение». «Мы смогли отстроить грамотный диалог с властью, позволяющий достигнуть соответствующего результата»,— сказала она.

По словам госпожи Москальковой, за пять лет с момента принятия закона об уполномоченных по правам человека число обращений к омбудсменам увеличилось в 1,5 раза. Накануне омбудсмен представила данные: за последние 2,5 года в аппарат уполномоченного поступило более 74 тыс. обращений. Большая часть из них касается ситуации в местах лишения свободы.

Полина Мотызлевская