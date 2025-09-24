В правительстве области объяснили привлечение коммерческих кредитов

Привелечение коммерческих кредитов в 2025 году необходимо для выполнения социальных обязательств Ярославской области. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что поправки в областной бюджет текущего года предполагают рост дефицита на 9,7 млрд руб. Госдолг региона к концу года может вырасти до 63 млрд руб. (55 млрд руб. на начало года), в том числе коммерческих кредитов — до 23 млрд руб. (10 млрд руб. на начало года) Как пояснил министр финансов Ярославской области, коммерческие кредиты привлекаются «в целях рефинансирования старых долгов, которые были взяты в большом объеме в предыдущие годы».

«В частности, задолженности по облигациям, размещенным в 2017-2019 годах на сумму 16 млрд рублей, и бюджетным кредитам из федерального бюджета, привлеченным в период с 2012 года на сумму более 34 млрд рублей, которые должны быть погашены в размере 1/3 уже начиная с текущего года», — пояснил министр финансов Ярославской области Алексей Долгов.

Также в правительстве области прогнозируют в 2025 году снижение доходов от налога на прибыль организаций. Министр объяснил это «высокой ключевой ставкой Центробанка РФ и, как следствие, увеличением операционных расходов предприятий региона», а также уменьшением их инвестиционной активности.

«Привлечение дополнительных средств позволит выполнить все социальные обязательства в полном объеме и обеспечить реализацию всех мероприятий, в том числе в рамках национальных проектов», — полагает Алексей Долгов.

Антон Голицын