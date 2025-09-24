Застройщик проиграл дело о вводе в эксплуатацию многоквартирного дома в Нальчике

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики отклонил требования ООО «Строймир» о признании недействительным отказа администрации Нальчика в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 63-квартирного жилого дома на проспекте Шогенцукова. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компания обратилась в суд с просьбой признать незаконным отказ местной администрации городского округа Нальчик, изложенный в письме от 7 ноября 2024 года, и обязать выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строймир» зарегистрировано в 2001 году в Нальчике (КБР). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредители — Изабель Болотова, Мадина Жарикова и Казбек Архестов. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Выручка предприятия за 2023 год составил 16,2 млн руб., прибыль — 1 млн руб.

Представитель администрации возражал против удовлетворения требований застройщика. Он указал, что при обращении за разрешением на ввод в эксплуатацию завершенного строительством объекта компания не представила полный комплект документов, предусмотренный Градостроительным кодексом РФ. В частности, отсутствовало заключение о соответствии возведенного объекта проектной документации.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики также просило отказать в удовлетворении заявленных требований. Ведомство пояснило, что многоквартирный дом в настоящее время не соответствует проектной документации и требованиям нормативно-технической документации, что исключает возможность ввода объекта в эксплуатацию.

В период строительства проводились выездные проверки в рамках государственного строительного надзора, по итогам которых выдавались предписания о несоответствии техническим регламентам и проектной документации. После получения извещения компании об окончании строительства в июле 2024 года министерство провело итоговую выездную проверку.

По результатам проверки выяснилось, что строительство объекта не завершено. В частности, компания не выполнила монтаж вентилируемого фасада по осям Е-А со стороны улицы Толстого, нарушив требования проектной документации.

5 августа 2024 года ООО «Строймир» было выдано решение об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Кроме того, компания была привлечена к административной ответственности за допущенные при строительстве нарушения. Указанный отказ и постановление о привлечении к ответственности не оспаривались обществом.

Разрешение на строительство объекта было выдано администрацией Нальчика 18 декабря 2018 года сроком до 27 ноября 2020 года. Проект предусматривал строительство жилого дома общей площадью квартир 3629 кв. м с 63 квартирами.

Министерство отметило, что компания не лишена права повторно обратиться с заявлением о выдаче заключения о соответствии построенного объекта проектной документации после устранения выявленных нарушений.

Тат Гаспарян