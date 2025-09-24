Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что работу по устранению раздражителей в отношениях России и США необходимо ускорить, пока этот процесс идет медленнее, чем хотелось бы. По его словам, американские власти не могут не понимать выгоду от сотрудничества с Россией.

«Завалы в наших отношениях, которые образовались за прошлые десятилетия при прошлых администрациях действительно очень серьезные, и они мешают идти вперед»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа «в целом бизнес-ориентированная». «Огромное количество тем, которые выгодны американцам для сотрудничества с нами. Они выгодны американскому бизнесу»,— отметил представитель Кремля.

Лусине Баласян