Песков: отношения РФ и США восстанавливаются медленнее, чем хотелось бы
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что работу по устранению раздражителей в отношениях России и США необходимо ускорить, пока этот процесс идет медленнее, чем хотелось бы. По его словам, американские власти не могут не понимать выгоду от сотрудничества с Россией.
«Завалы в наших отношениях, которые образовались за прошлые десятилетия при прошлых администрациях действительно очень серьезные, и они мешают идти вперед»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.
По его словам, администрация президента США Дональда Трампа «в целом бизнес-ориентированная». «Огромное количество тем, которые выгодны американцам для сотрудничества с нами. Они выгодны американскому бизнесу»,— отметил представитель Кремля.