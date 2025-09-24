В кафе в Черемшане обнаружили кишечную палочку

Деятельность кафе «Зам Зам» в селе Черемшан приостановили на 60 суток после обнаружения бактерий группы кишечной палочки на спецодежде и кухонном оборудовании. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В кафе в Черемшане нашли кишечную палочку

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Проверку начали после того, как у посетителя кафе диагностировали бактериальную кишечную инфекцию. В заведении выявили грубые нарушения санитарного законодательства: использование немаркированного инвентаря, отсутствие дезинфекционных мероприятий, допуск к работе сотрудников без медосмотров и наличие насекомых в пищеблоке.

С реализации сняли девять партий продуктов общим весом 42,3 кг. Решение о приостановке деятельности принял Черемшанский районный суд по материалам Нурлатского территориального отдела Роспотребнадзора. В отношении владельца заведения составлены административные протоколы.

Анна Кайдалова