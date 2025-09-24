Один не Lovit

Минцифры поддержало антимонопольное дело против структуры девелопера ПИК — интернет провайдера Lovit. Ведомство назвало это дело важным прецедентом, способным положительно повлиять на соблюдение законодательства управляющими компаниями. Недовольство ФАС вызвал недопуск альтернативных провайдеров в новые жилые комплексы застройщика. Ранее представители МТС, «МегаФона» и «Билайна» заявили «Ведомостям», что регулярно получают немотивированные отказы в проведении работ от управляющих компаний. И это характерно для многих девелоперов, говорят собеседники “Ъ FM”. Подробности — у Юлии Савиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оператор Lovit, который входит в структуру девелопера ПИК, привлек внимание ФАС после масштабной кибератаки, в результате которой около 200 тыс. человек в Москве, Подмосковье, Твери, Санкт-Петербурге и Ленинградской области оставались без интернета в течение нескольких дней. Но даже глобальный сбой не помог расширить пул поставщиков телекоммуникационных услуг, рассказывает жительница одного из комплексов на юге Москвы Анастасия Фасхиева: «Интернет периодически перестает работать с заявленной скоростью. Я писала в поддержку. В апреле была ситуация, когда Wi-Fi не было четыре дня. Работа встала. С помощью застройщика я эту проблему не решала, то есть я всегда напрямую обращалась к провайдеру. Дозвониться до него практически нереально, поменять провайдера возможности нет. То есть сразу было сказано, что в ЖК только один Lovit».

Единственный провайдер, который постоянно требует обращений в техподдержку, не обеспечивает заявленную скорость интернета и выставляет неоправданно большие счета — такие жалобы характерны не только для чатов жильцов комплексов ПИК. Провайдеры-монополисты застройщиков «Гранель», А101 и «Самолет» в некоторых новых домах также вызывают нарекания у новоселов. Однако иногда отсутствие альтернативы не вина управляющей компании, отмечает эксперт сервиса сравнения провайдеров 101internet.ru Анастасия Далматова: «Вход в новые жилые комплексы для операторов — это всегда существенные расходы. Даже на этапе базового подключения суммы для провайдеров варьируются от сотни тыс. руб., а если комплекс крупный, речь может идти даже о миллионах. Эта инвестиция возвращается не за месяц и даже не за год, а на горизонте нескольких лет. Поэтому в новостройках часто только один или два провайдера».

В 2024 году был принят закон о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома по желанию любого жильца без решения общего собрания. Однако управляющие компании могут потребовать, например, прокладывать провода в специальной кабельной канализации и назначить за ее аренду любую сумму. Сколько клиентов будет у монополиста, определяют исключительно тарифы, уверен управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов: «Рынок услуг проводного доступа в интернет по части тарифов, можно сказать, не регулируется. Антимонопольное ведомство следит за тем, чтобы операторы необоснованно не повышали свои цены, но это та сфера, которая регулируется рынком. Операторы выставляют тарифы таким образом, что операторы пытаются, с одной стороны, заработать, а с другой, не потерять клиентов».

Подобные антимонопольные дела рассматриваются от трех до девяти месяцев, отмечает адвокат консалтинговой компании Kulik & Partners Law.EconOmics Ярослав Кулик. Кроме штрафа, если нарушение подтвердится, компания обязана будет восстановить конкуренцию: «Последствия зависят от квалификации. Если антимонопольный орган докажет, что действия могли ограничить конкуренцию на рынке, то ответчикам может грозить штраф, исчисляемый от оборота на соответствующем товарном рынке. Это прежде всего касается оператора связи. А если такого факта не будет установлено, и будет признано, что действия ущемляют только интересы жильцов, то штраф фиксированный, и не исчисляется от оборота».

Ответственность для управляющих компаний за ограничение доступа новых операторов к инфраструктуре не предусмотрена. При этом в Минцифры еще весной обещали к осенней парламентской сессии подумать о поправках в КоАП за такое нарушение.

Оператор Lovit, который входит в структуру девелопера ПИК, привлек внимание ФАС после масштабной кибератаки, в результате которой около 200 тыс. человек в Москве, Подмосковье, Твери, Санкт-Петербурге и Ленинградской области оставались без интернета в течение нескольких дней. Но даже глобальный сбой не помог расширить пул поставщиков телекоммуникационных услуг, рассказывает жительница одного из комплексов на юге Москвы Анастасия Фасхиева: «Интернет периодически перестает работать с заявленной скоростью. Я писала в поддержку. В апреле была ситуация, когда Wi-Fi не было четыре дня. Работа встала. С помощью застройщика я эту проблему не решала, то есть я всегда напрямую обращалась к провайдеру. Дозвониться до него практически нереально, поменять провайдера возможности нет. То есть сразу было сказано, что в ЖК только один Lovit».

Единственный провайдер, который постоянно требует обращений в техподдержку, не обеспечивает заявленную скорость интернета и выставляет неоправданно большие счета — такие жалобы характерны не только для чатов жильцов комплексов ПИК. Провайдеры-монополисты застройщиков «Гранель», А101 и «Самолет» в некоторых новых домах также вызывают нарекания у новоселов. Однако иногда отсутствие альтернативы не вина управляющей компании, отмечает эксперт сервиса сравнения провайдеров 101internet.ru Анастасия Далматова: «Вход в новые жилые комплексы для операторов — это всегда существенные расходы. Даже на этапе базового подключения суммы для провайдеров варьируются от сотни тыс. руб., а если комплекс крупный, речь может идти даже о миллионах. Эта инвестиция возвращается не за месяц и даже не за год, а на горизонте нескольких лет. Поэтому в новостройках часто только один или два провайдера».

В 2024 году был принят закон о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома по желанию любого жильца без решения общего собрания. Однако управляющие компании могут потребовать, например, прокладывать провода в специальной кабельной канализации и назначить за ее аренду любую сумму. Сколько клиентов будет у монополиста, определяют исключительно тарифы, уверен управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов: «Рынок услуг проводного доступа в интернет по части тарифов, можно сказать, не регулируется. Антимонопольное ведомство следит за тем, чтобы операторы необоснованно не повышали свои цены, но это та сфера, которая регулируется рынком. Операторы выставляют тарифы таким образом, что операторы пытаются, с одной стороны, заработать, а с другой, не потерять клиентов».

Подобные антимонопольные дела рассматриваются от трех до девяти месяцев, отмечает адвокат консалтинговой компании Kulik & Partners Law.EconOmics Ярослав Кулик. Кроме штрафа, если нарушение подтвердится, компания обязана будет восстановить конкуренцию: «Последствия зависят от квалификации. Если антимонопольный орган докажет, что действия могли ограничить конкуренцию на рынке, то ответчикам может грозить штраф, исчисляемый от оборота на соответствующем товарном рынке. Это прежде всего касается оператора связи. А если такого факта не будет установлено, и будет признано, что действия ущемляют только интересы жильцов, то штраф фиксированный, и не исчисляется от оборота».

Ответственность для управляющих компаний за ограничение доступа новых операторов к инфраструктуре не предусмотрена. При этом в Минцифры еще весной обещали к осенней парламентской сессии подумать о поправках в КоАП за такое нарушение.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".