В Балтасинском районе Татарстана завершили капитальный ремонт моста

В Балтасинском районе Татарстана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершился капитальный ремонт моста через приток реки Арборка на дороге «Балтаси — Атня». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Мост в селе Ципья длиной 16,3 м и шириной 12,2 м обеспечивает проезд к детским садам, школам, амбулаториям, аптекам и библиотекам. Кроме того, он связывает населенные пункты района с региональными трассами «Арбор — Шишинер», «Ципья — Улисьял» и «Балтаси — Атня».

В рамках ремонта демонтировали старые конструкции, обновили пролетное строение, портальные и откосные стенки, переустроили сети освещения и связи. По данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляла 39,7 млн руб., итоговая сумма снижена до 35 млн руб.

Заказчиком работ выступило ГКУ «Главтатдортранс», проектировщиком — ООО «ПКБ „Опора“», подрядчиком — ООО «ПКФ Строй Сервис».

Анна Кайдалова