Суд взыскал 1 млн рублей в пользу ребенка, травмировавшегося перед сдачей норм ГТО

В Кудымкаре суд удовлетворил иск прокурора города о взыскании с образовательной организации морального вреда в пользу несовершеннолетнего. Как сообщает прокуратура Пермского края, в образовательном учреждении проходила подготовка к сдаче норм ГТО. «Во время выполнения упражнений при стрельбе из пневматической винтовки, по причине несоблюдения требований безопасности, был серьезно травмирован учащийся»,— говорится в пресс-релизе.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес администрации Кудымкарского округа, которая является учредителем образовательной организации. Должностные лица учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. За нарушение прав и свобод обучающихся директор школы привлечен к административной ответственности с назначением штрафа.

Прокурор также обратился в суд с иском в интересах ребенка. По результатам рассмотрения требований с образовательной организации был взыскан 1 млн руб.