Песков: Россия не пытается повлиять на выборы в Молдавии

Часть населения Молдавии выступает за развитие отношений с Россией и за сбалансированную внешнюю политику, но это не означает, что РФ пытается повлиять на выборы в стране. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать голос на выборах. Даже в самом молдавском обществе очень много людей являются сторонниками более сбалансированной политики. Это должны продемонстрировать выборы»,— сказал представитель Кремля.

При этом, по его словам, насколько предстоящие в Молдавии выборы честные, предстоит судить в Брюсселе и европейских столицах. «Мы знаем, что часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений, в том числе с нашей страной, во многом не получит право использовать свой голос»,— заявил Дмитрий Песков.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Президент республики Майя Санду говорила, что Россия прибегает к «неограниченному» вмешательству в избирательную кампанию и пытается «захватить Молдавию через избирательную урну».

Лусине Баласян