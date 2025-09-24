В Башкирии более 78% заявителей отказали в розничных кредитах

В августе этого года в Башкирии доля отказов по заявкам на розничные кредиты составила 78,2%, это на 2,4% больше, чем за тот же период 2024 года, когда доля отказов равнялась 75,8%, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Самые большие доли отказов в розничных кредитах среди 20 регионов-лидеров в августе отмечались в Кемеровской области (80,1%), Краснодарском крае (79,7%) и Новосибирской области (79,7%). Меньше всего отказов зафиксировано в Москве (73,5%), Нижегородской области (73,8%), Санкт-Петербурге (74,6%) и Московской области (76,2%).

Заметнее всего за год выросла доля отказов в Алтайском крае (+2,8%), Башкирии (+2,4%), Кемеровской и Новосибирской областях (по +2,3%). В двух регионах из топ-20 этот показатель снизился — в Москве (-1%) и Московской области (-0,1%).

Майя Иванова