Росавиация не исключила изменения в расписании аэропорта Краснодара

В нескольких районах Краснодарского края ограничено использование воздушного пространства. Это сказалось на маршрутах полетов в Краснодар и из него, сообщила Росавиация. В ведомстве предупредили, что в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов.

В пресс-службе аэропорта заявили, что задержан вылет рейса SU-1257 в Москву. В случае длительной задержки пассажиров пообещали «обеспечить всем необходимым согласно требованиям законодательства», уточнили в аэропорту.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что сегодня днем регион подвергся атаке ВСУ. Погибли два человека, трое пострадали. В Новороссийске повреждены пять жилых домов и гостиница.