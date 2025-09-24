Ставропольский край лидирует по спросу на новые автомобили

Ставропольский край демонстрирует самый высокий в России спрос на новые автомобили — потребители рассматривают их покупку в 3,2 раза чаще среднероссийского показателя, показало исследование «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Эксперты платформы проанализировали данные по интересу пользователей к новым машинам в 2025 году и составили рейтинг двадцати регионов с наивысшими показателями.

В топ крупных регионов по доле предложений о продаже новых машин на Авито Авто вошли Краснодарский край (спрос выше среднего на 82%), Ростовская (65%) и Самарская (63%) области.

Среди территорий с меньшими автопарками лидерами стали Кировская область (интерес превышает средний на 98%) и Ивановская область (83%), а также Крым (82%). Пятерку замыкают Калининградская и Владимирская области — по 46,8%.

В столицах ситуация противоположная: в Москве спрос на новые машины ниже среднероссийского на 17%, в Санкт-Петербурге — на 41%.

«На интерес к новым автомобилям влияют множество факторов, среди которых особенности экономики региона. Например, в туристических регионах высокая популярность новых авто может быть связана с большой долей жителей, занятых в сфере гостеприимства — для них автомобиль становится не только средством передвижения, но и неотъемлемой частью их профессиональной деятельности»,— прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито.

По его словам, искать и выбирать машину сегодня удобнее всего онлайн — это позволяет сразу исключить неподходящие варианты и найти оптимальное предложение.

Тат Гаспарян