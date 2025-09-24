Организаторы Букеровской премии раскрыли шорт-лист номинантов этого года. Список опубликован на сайте премии.

В шорт-лист вошли шесть произведений: Flesh («Плоть») Дэвида Салая, The Rest of Our Lives («Остаток нашей жизни») Бенджамина Марковица, The Loneliness of Sonya and Sunny («Одиночество Сони и Санни») Кирана Десаи, The Land in Winter («Земля зимой») Эндрю Миллера, Audition («Прослушивание») Кэти Китамуры и Flashlight («Вспышка») Сьюзен Чой.

Председателем жюри Букеровской премии в этом году стал ирландский писатель и драматург Родди Дойл. В состав коллегии также вошли писательницы Айобами Адебайо и Кайли Рид, писатель и литературный критик газеты The Guardian Крис Пауэр, а также актриса и основательница издательства SJP Lit Сара Джессика Паркер.

Победителя премии объявят 10 ноября на церемонии в Лондоне. Приз — 50 тыс. фунтов.