Мэрию Катав-Ивановска оштрафовали на 200 тыс. рублей за опасные дороги

По постановлению городской прокуратуры администрацию Катав-Ивановска привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) в виде штрафа в размере 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Жалобу на ненадлежащее состояние трасс подали в надзорное ведомство местные жители. Проверка установила, что содержание дорог по улицам Братьев Пухляковых и Чкалова не соответствует государственным стандартам. Прокуратура внесла главе Катав-Ивановска представление об устранении нарушений и привлекла администрацию к ответственности в виде штрафа. Сейчас местные власти отсыпают и выравнивают трассы. Вопрос качественного обслуживания дорог в городе остается на контроле надзорного ведомства.

Виталина Ярховска