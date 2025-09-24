У жителя Стерлитамака конфисковали автомобиль за нетрезвое вождение

Белебеевский городской суд признал 52-летнего жителя Стерлитамака виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии. Его приговорили к 180 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года. Автомобиль Renault Logan конфисковали в доход государства.

Суд установил, что в октябре 2024 года подсудимый был оштрафован за то, что не выполнил требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В июле текущего года ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ехал на своем автомобиле по поселку Приютово. Его остановили инспекторы ДПС. По результатам освидетельствования содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,241 мг на литр.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова