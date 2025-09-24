В Ярославле продлили работу ярмарки на Советской площади

В Ярославле агропромышленная ярмарка «ЯрАгро-2025» продлена на два дня — на 27 и 28 сентября. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выставка «ЯрАгро» — ежегодное событие. На ней свою продукцию и технику представляют сельхозпроизводители, в том числе фермеры и ремесленники. В этом году ярмарка прошла 20 и 21 сентября. Событие собрало 23 тыс. посетителей и 145 производителей.

Работу ярмарки-выставки решили продлить еще на одни выходные. С 11 до 18 часов 27 и 28 сентября на Советской площади местные производители вновь будут продавать овощи, фрукты, сыр, сувениры.

По мнению губернатора, проведение подобных ярмарок создает новые возможности для бизнеса и делает жизнь в регионе интереснее.

Алла Чижова