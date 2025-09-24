Госдума приняла закон против несанкционированного списания онлайн-подписок

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о запрете автоматического списания цифровых подписок без согласия пользователя. Об этом нижняя палата парламента сообщила в Telegram-канале.

«Теперь на сервисы, предоставляющие подписки, возлагается обязанность принять от пользователя отказ на использование ранее предоставленных реквизитов банковского счета»,— объяснил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин (ЕР). Он уточнил, что отказаться от подписки можно будет и в электронной форме.

Законопроект был внесен в Госдуму летом 2023 года. К его рассмотрению депутаты приступили в сентябре 2024 года. Из изначальной редакции документа ко второму чтению исключили положение об обязательном включении в договоры о заключении онлайн-подписки информации по срокам ее действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг.