В Перми отремонтируют здание государственного архива

ГКУ «Центр организации закупок» объявило аукцион на право проектирования капитального ремонта здания ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Пермский государственный архив социально-политической истории расположен на ул. Екатерининской, 162. Семиэтажное здание было построено в 1985 году и содержит архив, насчитывающий более 1 млн томов.

Подрядчик должен приступить к разработке проектной документации с 15 октября 2025 года, завершить работу — 25 декабря 2025 года.

Максимальная цена контракта составляет 6,3 млн руб. Победителя аукциона определят 3 октября.