Аэропорт Гонконга возобновил работу после супертайфуна

Международный аэропорт Гонконга возобновил работу, сообщили ТАСС в диспетчерской службе авиагавани. Ограничения вводились из-за супертайфуна «Рагаса».

После ухудшения погодных условий 23 сентября было отменено около 600 рейсов, передает South China Morning Post. Тайфун вызвал ливни и шквалистый ветер. Пострадали 82 жителей Гонконга.

Жителям рекомендовали оставаться дома, занятия в школах были отменены на два дня. Максимальная скорость ветра в центре тайфуна достигала 175 км/ч. Был объявлен самый высокий уровень предупреждения.

Тайфун также обрушился на южнокитайскую провинцию Гуандун, Тайвань и Филиппины. В Гуандуне эвакуировали миллион жителей. По данным Китайского метеорологического управления, тайфун продолжит движение на запад Китая и вечером 24 сентября снова обрушится на провинцию Гуандун.