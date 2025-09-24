Думу Березников вновь возглавил представитель «Уралкалия»
Председателем Березниковской городской думы избран Алексей Рюмкин, главный энергетик ПАО «Уралкалий». Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Алексей Рюмкин
Фото: телеграм-канал «На местах»
Господин Рюмкин в 2015-2020 годах являлся депутатом Березниковской думы, с сентября 2020 года занял пост председателя финансово-бюджетной комиссии думы. Также депутаты продлили полномочия Алексея Рюмкина в составе совета представительных органов при Законодательном Собрании Пермского края.
Господин Рюмкин сменил в должности спикера Березниковской думы другого представителя ПАО «Уралкалий» — ранее этот пост занимал Эдуард Смирнов. Он покинул свой пост по истечению полномочий и в думу больше не баллотировался.