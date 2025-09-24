В Перми признали неудовлетворительным состояние исторического здания бакинститута

Региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия отнесла памятник архитектуры «Бактериологический институт Пермского губернского земства, архитектор Е. А. Волошинов» к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Соответствующий приказ инспекции опубликован на сайте ведомства, первым на него обратил внимание «Новый компаньон». Историческое двухэтажное здание площадью 1,1 тыс. кв. м находится на ул. Куйбышева, 54а, в Свердловском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Комплекс бакинститута состоит из двух исторических зданий, с 2021 года объект принадлежит застройщику «Ясно Девелопмент». Компания приобрела его на торгах у дочерней структуры «Ростеха» — ООО «РТ-Капитал». В том же году «Бактериологический институт Пермского губернского земства» включили в перечень объектов культурного наследия Прикамья.

Девелопер собирается отреставрировать исторический комплекс и приспособить его для современного использования под офисный центр. Возле бакинститута компания «Ясно Девелопмент» возведет жилой дом.