Двухуровневой модели дали передышку

Верховный совет Хакасии, в котором большинство принадлежит единороссам, не стал преодолевать вето главы республики, коммуниста Валентина Коновалова на закон о переводе муниципальной системы на одноуровневую модель. Соответствующий вопрос был исключен из повестки дня регионального парламента по инициативе депутатов от «Единой России» (ЕР) и КПРФ. По мнению политологов, это решение означает не завершение спора двух ветвей власти и двух партий о содержании муниципальной реформы, а лишь паузу в нем.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вето главы Хакасии Валентина Коновалова на закон о муниципальной реформе устояло без голосования

Верховный совет на своей сессии 24 сентября должен был повторно рассмотреть закон «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Хакасия». Предполагалось, что фракции ЕР и ЛДПР, выступающие за замену двухуровневой модели местного самоуправления (МСУ) на одноуровневую в соответствии с этим законом, попытаются преодолеть вето главы республики Валентина Коновалова.

Для преодоления вето главы республики необходимо собрать не менее двух третей голосов депутатов от их списочного состава. В верховный совет избираются 50 депутатов, следовательно, необходимый минимум составляет 34 голоса. В настоящее время во фракции ЕР 34 депутата, у КПРФ 14 голосов, у ЛДПР — два.

Как писал «Ъ-Сибирь», спорный закон верховный совет принял голосами единороссов и либерал-демократов 19 июня 2025 года. Основанием для этого, по словам инициаторов законопроекта, стало вступление в силу федерального закона №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», отдающего приоритет одноуровневой модели. Господин Коновалов, возглавляющий региональное отделение КПРФ, отказался подписывать закон, поскольку тот, по его мнению, ограничивает доступность власти для населения, а принят был без учета мнения большинства сельских жителей.

Способность преодолеть вето главы ЕР продемонстрировала в мае 2025 году. Тогда по результатам повторного рассмотрения был окончательно утвержден закон о межбюджетных отношениях. Но до рассмотрения закона о муниципальной реформе на этот раз дело не дошло. Причем, за исключение этого вопроса из повестки дня выступили представители двух партий, занимающих противоположные позиции.

«Прошло лето. Много времени я общался с жителями республики и слышал, что большинство людей однозначно поддерживают двухуровневую систему МСУ. Именно поэтому я считаю, что данный вопрос сегодня у нас искусственный… Мы уходим от реального решения вопросов»,— заявил член фракции КПРФ Олег Иванов.

В свою очередь, единоросс Денис Кабанов предложил снять вопрос в связи с «отсутствием двух членов фракции».

«По предложению депутатов Олега Иванова и Дениса Кабанова отложили повторное голосование по закону, предусматривающему реформу системы органов МСУ»,— констатировал в своем Telegram-канале спикер верховного совета, секретарь РО ЕР Сергей Сокол. Валентин Коновалов же, подводя итоги сессии, вовсе не упомянул этот эпизод.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине августа Сергей Сокол и Валентин Коновалов провели рабочую встречу. По ее итогам стороны сообщили о стремлении к «конструктивному сотрудничеству». 18 сентября на встрече с руководителями партийных фракций в Госдуме РФ президент Владимир Путин заметил, что «уровень ответственности даже на малом поселковом районе очень важен».

Впрочем, по мнению политолога Михаила Верхотурова, на решение верховного совета снять вопрос о законе о реформе МСУ повлияли не события, а конкретный расклад сил в парламенте 24 сентября. «Чтобы гарантированно преодолеть вето, необходимо было присутствие всех депутатов фракции ЕР. Собственно, именно по этой причине вопрос был снят с повестки»,— уверен он.

Валерий Лавский