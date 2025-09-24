Пьянов: повышение НДС приведет к осторожности ЦБ в снижении ключевой ставки

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) приведет к тому, что Центробанк будет с осторожностью принимать решения по снижению ключевой ставки. Об этом заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы видим, что это решение (повышение НДС.—"Ъ") будет иметь разные последствия — краткосрочные и среднесрочные. С точки зрения краткосрочных последствий это вызовет большую осторожность Банка России в дальнейшем снижении ставки»,— сказал замглавы ВТБ на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет! Санкт-Петербург» (цитата по РБК).

Повышение НДС приведет к росту цен на товары и услуги: соответственно, инфляционные ожидания также вырастут, отметил господин Пьянов. По его словам, с точки зрения среднесрочной перспективы повышение НДС поможет сдержать инфляцию, заявил замглавы кредитной организации.

ВТБ сохранил прогноз по ключевой ставке к концу года на уровне 16%. Дмитрий Пьянов подчеркнул, что снизить ставку в ЦБ могут по-разному: либо на 0,5 п. п. на двух заседаниях, либо на 1 п. п. за один раз, а на втором заседании ставку не изменят.