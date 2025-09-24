Госдума приняла проект о круглогодичном призыве в армию в I чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве на военную службу. Сейчас призыв граждан осуществляется два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Депутаты предлагают проводить его в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря.

Проект поправок в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» внесли глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов (оба — ЕР) в июле 2025 года.

Документ в том числе предполагает, что в течение года призывники будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии. А отправляться к местам прохождения военной службы они будут в уже установленные законом сроки призыва — в апреле-июле и октябре-декабре. В пояснительной записке уточняется, что прохождение комиссий в течение года позволит «повысить качество призыва граждан на военную службу». Господин Картаполов также заявлял, что после принятия поправок призывные пункты не будут работать в режиме «ошпаренной кошки», а равномерно распределят нагрузку в течение года.

Полина Мотызлевская