Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на девочку в Набережных Челнах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки инцидента с нападением на несовершеннолетнюю в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава СК потребовал доклад по делу о нападении в Набережных Челнах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в социальных сетях сообщалось, что в Набережных Челнах женщина напала на девочку-подростка, схватив ее за волосы на детской площадке. Следственные органы СК России по Татарстану проводят проверку обстоятельств происшествия.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому представить информацию о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Проверка проводится по статье 116 УК РФ (побои).

Анар Зейналов