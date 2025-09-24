Более 60 млн рублей выделили на фонтан в Павлове
На создание фонтана в городе Павлово Нижегородской области выделили более 60,1 млн руб. Закупку 23 сентября объявило муниципальное учреждение «Благоустройство».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Источником финансирования указаны внебюджетные средства и средства местного бюджета.
Согласно закупочной документации, светодинамический и каскадный фонтан должны разместить на набережной реки Оки. Он будет состоять из верхней чаши и каскадной чаши.
Работы требуется завершить до 1 августа 2026 ода. Срок службы сооружений составит 25 лет.