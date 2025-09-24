В бюджет Марий Эл за восемь месяцев 2025 года поступило 40,1 млрд рублей

В бюджет Республики Марий Эл за восемь месяцев 2025 года поступило 40,1 млрд руб. в виде налогов и сборов. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по республике.

Основные доходы от НДС составили 35,4%, от налога на доходы физических лиц — 31,4%, а от налога на прибыль организаций — 17%. Специальные налоговые режимы принесли 9% от общего объема.

Поступления в республиканский бюджет составили 18,2 млрд руб., что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Доходы муниципальных бюджетов достигли 5,1 млрд руб., что на 21,4% больше, чем в прошлом году.

Поступления по страховым взносам на обязательное социальное страхование составили 22,6 млрд руб., что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

